Jaan Liitmäe: kinnisvarainvestori taasärkav vaenlane – vaba pind!

Praeguses keskkonnas, kus majanduse väljavaade on kahanevatele kasvunumbritele vaatamata stabiilne, tekib investoritest kinnisvaraomanikel nii-öelda vanad uued väljakutsed, kirjutab Domus Kinnisvara juhatuse liige Jaan Liitmäe.

Jaan Liitmäe Foto: erakogu

Keerulistel masuaegadel oli omaniku valik raskustes üürniku puhul kas langetada mingiteks perioodideks tugevalt üürihinda või paindumatu lähenemise korral üürnik sootuks kaotada, taludes rahavoo vähenemist. Lisaks oldi valmis andma üürnikule õigust võtta pärast koondamislaineid allüürnike vabanevatele pindadele. Nüüd kipub aga kasvava äriga üürnik järjest sagedamini lahkuma rendilepingu lõppedes tervikuna uuele värskelt ehitatud või renoveeritud (suuremale) pinnale ning omanikule terendab valus vakantsusperiood, mille alternatiivid omaniku vaates on vaid halvad kompromissid – kas langetada hinda või investeerida lisaks pinna kvaliteedi suurendamisse, et säilitada olemasolevat üürihinda. Tulemus on varasemast kehvem tootlus ning selle tuletisena ka kahanev vara väärtus.