Kas kaugtöötaja kontorisse kutsumine lahendab probleemi?

Kui paindlikkusest on saanud norm, siis kust jookseb piir töötaja vabaduse ja tööandja ootuste vahel? Arutelu keskmes on küsimus, kas töötajate kontorisse kutsumine lahendab midagi või hoopis süvendab aluspõhjuseid, millest probleemid alguse saavad.

Tänavusel Personalitöö aastakonverentsil kogunesid arutluslaua taha Tallinna Tehnikaülikooli IT teaduskonna IT Kolledži direktor ning Targa Töö Ühingu kaugtöö ekspert Sirja Sulakatko , SMITi Inimeste ja kultuuri valdkonna juht Kärt Kinnas , Kaamose jätkusuutlikkuse juht ja nõukogu liige Teele Jõeleht ning Finesti analüütik ja kogenud kaugtöötaja Riina Soggar-Henk , et vestelda kogemustest kaugtööga. Vestluse juhtimise võttis enda kanda Telia personalidirektor ning personalitöö valdkonna edendaja 2022 – Ingrid Viinapuu