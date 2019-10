Heigo Kaldra: kas oled ettevõtja või ärimees?

Igaüks võiks endalt küsida, kas temas on rohkem ettevõtjat või ärimeest – keeleliselt võiks neil mõistetel olla täiesti erinev tähendus, kirjutab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja Manpower OÜ juhatuse liige Heigo Kaldra.

Heigo Kaldra. Foto: Manpower

Üleilmse genius network'i kogukonna eestvedaja Joe Polish on kirjutanud ettevõtjatest nii: “Nad on muutjad ja muundajad, nad muudavad või muundavad halvad uudiseks headeks, nad võtavad madala kasuteguriga ressursid ja viivad need kõrgemale tootlikkuse tasemele, neil on ambitsioon ja neis peitub edasiviiv jõud ning maailm areneb edasi üksnes tänu ettevõtlikkusele.” Kokkuvõtvalt arvab Joe, et enamik ettevõtjatest on kangelased.