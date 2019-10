Statistikablogi: Eesti ehitusturg – vaikus enne tormi?

Mullu vaieldi ehitusturul, kas tegu on buumiga ning kas ikka tuleb see kõige-kõige aasta. Selle aasta esimene pool on olnud aga vaikne ja stabiilne. Kuidas edasi, analüüsib statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar statistikablogis.

Porto Franco ehitus Tallinnas. Foto: Andras Kralla

Ehitusmaht kasvas esimeses kvartalis 2% ja teises 3% võrreldes möödunud aasta sama ajaga. Kasv tuli ettevõtete usina tegutsemise tõttu välisturgudel. Koduturul ehitusmaht vähenes. Välismaal tehtud ehitustööd annavad üldjuhul ligi kümnendiku kogu ehitustöödest ja see näitaja on võrreldes eelneva aastaga suurenenud. Tüüpiline välisturul ehitaja on 20 ja enama hõivatuga ettevõte, kes teeb põhiliselt hooneehitustöid.