Steven-Hristo Evestus: peaprokuröri kohale kandidaate leidub

Meil on küllalt tunnustatud ja vastutust taluvaid juriste, kes sobivad riigi peaprokuröri ametikohale, kirjutas endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus sotsiaalmeedias. Äripäeva arvamustoimetus avaldab kirjutise autori loal.

Steven-Hristo Evestus. Foto: Andres Haabu

Peaprokuröri kandidaate on prokuratuuris piisavalt ning lihtsal rahval ei tohiks muret olla. Ometi ei julgenud ükski prokurör vähemalt 10 kuud tagasi prokuratuuris valju häälega unistada peaprokuröri ametikohast, sest kõik teadsid, kellele see kuuluma peab, ning sellist reetmist välditi eos. Ometi ei ole seni ühegi tegutseva ja seeläbi ka tunnustatud prokuröri nime välja käidud. Selle kandidaadi väljakutseks oleks oma tugeva (või siis halvimal juhul ka nõrga) kaela eksponeerimine ja seda kõike senise peaprokuröri (reedest kohusetäitja) valvsa pilgu all.