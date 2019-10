Lavly Perling on nõus jätkama peaprokuröri kohusetäitjana

Lavly Perling Foto: Liis Treimann

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) kinnitas ERR-ile, et Lavly Perling on nõus jätkama peaprokuröri kohusetäitjana, kui tema ametiaeg sel neljapäeval läbi saab.

Aeg ütles ERRile, et on nõus jätkama kohusetäitjana. "Nii mitmedki inimesed, kes oleksid potentsiaalselt väga sobilikud sellele kohale, mõtlevad nüüd tõsiselt järele, mida meie head partnerid EKRE ridadest arvavad nende kohta arvata," tunnistas Aeg, et olukord uue peaprokuröri valmisega on üpris keeruline.