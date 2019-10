Elina Lahesoo: ettevõtlusest, teisiti

Vaade ettevõtlusele muutub, eriti just noorema põlvkonna hulgas, kus põhieesmärk ei ole enam ohtra kasumi teenimine, vaid maailma paremaks muutmine, kirjutab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Elina Lahesoo.

Elina Lahesoo. Foto: Erakogu

Järjest rohkem kannavad ettevõtjad ühiskondlikult olulisi väärtusi, tekkinud on uued mõisted vastutustundlik ettevõtja, sotsiaalne ettevõtja, peresõbralik ettevõtja. Ja need on sisulised, mitmete ettevõtjate jaoks olulised mõisted, mitte tühjad sõnakõlksud ja tunnusmärgid, mis aitavad teiste seast välja paista.