Neeme Korv: kõhna rahakoti needus

Erakondade kehv rahaline seis on ühiskonnale häirekell – vilets majandamine võib panna aluse korruptsiooniohtlikele tegevustele ja viia poliitiliste kokkulepete hallidele aladele, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Foto: Andras Kralla

Ühes Inglise kunstmuinasjutus on tegelasteks paks kuningas ja kõhn kokk. Ühel päeval kerkib kuninglikus köögis valmiv kook nii vägevasti, et tõstab koka taevasse. Allasaamiseks peab kokk koogi ära sööma, kuningas aga ootab ja nälgib. Lugu lõpeb nii, et kokk on paks ja kuningas kõhn.