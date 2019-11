Andrus Karnau: kellest võib ajakirjanik kirjutada?

Kohus leidis äsja, et ühe majandusliku võimu teostaja ärisidemed on tema eraelu, mille privaatsust ajakirjandus peab austama – siin on ka kohtuotsuse kriitiline koht, kirjutab majandusajakirjanik ja Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau.

Andrus Karnau. Foto: Eduard Laur

Läinud nädalal jõustunud Tallinna ringkonnakohtu otsus, millega kaks Postimehe endist ajakirjaniku jäid isiklikult vastutavaks ajalehes ilmunud artikli eest, tekitas meediaringkondades väikese tormi. Väljaanded on seni ajakirjanikke käsitlenud töömesilastena, kelle töö viljade eest vastutab väljaanne. Pressinõukogusse lähevad kaebused väljaande peale, tauniva otsuse ehk pressinõukogu karistuse kannab väljaanne. Harju maakohtu kohtuniku Vallo Karileri otsus, et vastutavad ka reporterid Risto Berendson ja Joosep Värk, oli seetõttu üllatav. Nagu öeldud, siis ringkonnakohus esimese astme kohtuniku töövilja ei muutnud.