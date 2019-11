Diana Minumets: ajakirjandusvabadusega on kõik hästi!

Ajakirjaniku ja tema tööandja ühise vastutuse tunnistamises ei ole midagi erakordset, kirjutab vandeadvokaat Diana Minumets.

Diana Minumets. Foto: Erakogu

Ajakirjanikud ja ajakirjandusorganisatsioonid on seoses eelmisel nädalal jõustunud endiste Postimehe ajakirjanike otsusega väljendanud muret, et otsus ohustab ajakirjanike sõltumatust ning on kahjulik ajakirjandusvabadusele. On avaldatud kartust, et ajakirjanikes tekib n-ö enesetsensuur ning potentsiaalse rahalise vastutuse hirmus võidakse kriitilise materjali avaldamisest loobuda. Sellisteks kartusteks puudub tegelikult alus.