Peeter Tammistu: tööjõuturul on valitud valimatus

Kas võõrtööjõud ilmtingimata suurendab ühiskonna rikkust või peaks esimese abinõuna panustama tootlikkuse ja tööviljakuse tõusule, arutleb majandusanalüütik Peeter Tammistu.

Peeter Tammistu Foto: Arno Mikkor

Paljugi sellest, mis tulevikus juhtub, sõltub sellest, kuidas me maailma ette kujutame. Kui me mõistame majandust kombinatsioonina toorainest/energiast, kapitalist ja tööjõust, siis oleme probleemi ees, kuna kõik on piiratud ressursid. Edu võib saavutada vaid siis, kui kellegi tegevust piirata või ressurssi üle lüüa.