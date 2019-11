Keit Pentus-Rosimannus: valitsuse kliimakava tuleb ümber teha

Värske kliimakava eelnõu ei näe ette uut tehnoloogiahüpet ega kliimaneutraalsele majandusele üleminekut, vaid hoopis taastuvenergia eesmärgi vähendamist, kirjutab riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus.

Keit Pentus-Rosimannus. Foto: Andres Haabu

Kogu Eesti poliitika peab hakkama lähtuma sellest, et praegust sajandit vormivad demograafilised ja keskkonnamuutused on nagu loodusseadused – nende eirajad jäävad parimal juhul narriks. Halvimal juhul lõpeb see eiramine aga järgmise põlvkonna jaoks fataalselt.