Artur Knjazev: omanike jokk-kuritarvitustel on nüüd pidur peal

Üldjuhul on osade või aktsiate võõrandamine küll lubatav, kuid kui sellega soovitakse kedagi tahtlikult kahjustada, siis on riigikohus seda oma hiljutises otsuses piiranud, kirjutab advokaadibüroo Cobalt advokaat Artur Knjazev.

Artur Knjazev. Foto: Cobalt

Riigikohtu 6. novembri otsus tõi kauaoodatud selguse, millistel juhtudel on äriühingu osade või aktsiate võõrandamine tühine ning kes võib kohtu kaudu võõrandamistehingu tühisuse tuvastamist nõuda. Riigikohus andis selgelt mõista, et heade kommetega on vastuolus ja seetõttu tühised muu hulgas sellised võõrandamistehingud äriühingu osadega või aktsiatega, millega võõrandaja soovib vältida endal lasuvat hääletamispiirangut (või kui soovitakse näiteks tõrjuda vähemusosanik või -aktsionär äriühingust välja).