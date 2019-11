Kadrian Jaagund: kallis, väsitav, aga vajalik investeering

Riigil tuleb põhjalikult kaaluda, milliste sammudega saaks innustada ettevõtjaid rohkem keskkonnale mõtlema, kirjutab tekstiiliettevõtte Lindström tegevjuht Kadrian Jaagund.

Kadrian Jaagund. Foto: Erakogu

On tõsi, et isegi kõige väiksemate sammude tegemine rohelisema planeedi heaks võib olla ettevõtete jaoks raske ja kulukas otsus. Kindlasti on nii mõnigi inimene kogenud seda, kui palju peavalu tekitab kodus või kontoris prügi sorteerimisele üleminek. Kujutage aga ette, kui keeruline on ringmajanduse põhimõtetega tutvumine ja nende juurutamine ühele suurele tootmisettevõttele. Ettevõtte suured elektri-, vee, kütuse-, keskkonna-, tööjõu- ja muud tegevuskulud sõltuvad ju lisaks oma protsessidele tohutul määral ka tarnijatest ja teenuseosutajatest, keda võib olla väga keeruline mõjutada.