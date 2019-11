Kaspar Oja: majanduskasvu vedasid eksport ja ühekordsed tegurid

Eesti majandus kasvas kolmandas kvartalis aastavõrdluses 4,2% ja võrreldes teise kvartaliga ühe protsendi. Majanduskasvu vedasid eksportivad harud, kuid suurt rolli mängisid ka ühekordsed tegurid, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Kaspar Oja Foto: Andres Haabu

Maailma kaubavahetust pidurdavad kaubanduspiirangud ja mitmed sektoripõhised probleemid, mistõttu vähenes eksport kolmandas kvartalis pea kogu maailmas. Seejuures tasub aga silmas pidada, et ehkki kaubavahetus vähenes praktiliselt kõikjal, osades piirkondades tööstustoodang siiski suurenes, mis osutab sellele, et väärtusahelad on muutunud.