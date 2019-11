Mihkel Nestor: kas taas kinnisvarabuum?

Kinnisvara on kuum kaup olnud juba mitu aastat järjest, kuid endiselt näib turul jaguvat piisavalt ostuhuvilisi kui ka neid, kes julgevad uusi arendusprojekte ette võtta. Mida aga oodata edaspidi, küsib SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Mihkel Nestor. Foto: Raul Mee

Tõdemaks, et Eesti kinnisvaraturg on olnud viimastel aastatel aktiivne, ei pea olema analüütik ega kinnisvaraekspert. Tallinnas ja Tartus on kraanasid täis terve linn ning kerkinud on lausa uusi linnajagusid. Isegi väikelinnades, kus pole suuremat ehitustegevust nähtud aastakümneid, on järsku tekkinud uusi hooneid ja paljud saanud renoveerimisel uue kuue.