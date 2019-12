Aivar Hundimägi: minister Helme leidis maksutera

Rahandusminister Martin Helme suunas sel nädalal eneselegi ootamatult avalikkuse tähelepanu ühele jaburale reeglile Eesti seadusandluses, kirjutab Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Aivar Hundimägi. Foto: Andras Kralla

Helme andis riigikogu ees esinedes teada, et kui ehitas maal maja, siis kutsus appi töömehe Urmase, kes on Helme sõnul selline mees, kes pole rahandusministri meelest päevagi töötanud niimoodi, et tal oleks maksud makstud. Helme lisas, et tema ei küsi oma töömehelt, kas ta tuludeklaratsiooni täidab või mitte. Tulude deklareerimine on rahandusministri arvates selle töömehe Urmase ülesanne, mitte töö tellija Martini asi.