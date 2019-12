Hando Sutter: põlevkivitööstus ei takista kliimaeesmärkide saavutamist

Kliimaeesmärkide kõrval on Eesti ülimaks väljakutseks tööstuse säilitamine kohapeal ja selle konkurentsivõime tugevdamine, sest kui kaotame tööstuse, siis vaesub vältimatult ka ühiskond, kirjutab Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Hando Sutter Foto: Eesti Energia