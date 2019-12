Andreas Heiki Pant: kuidas ampsata briti pirukat

Vaatamata poliitilisele segadusele on Briti majanduse olukord mandri-Euroopa suurriikidega võrreldes hea, sest majanduselu on samal ajal edasi liikunud ning vundament püsib tugev, kirjutab EASi Suurbritannia ekspordinõunik Andreas Heiki Pant.

Andreas Heiki Pant. Foto: Erakogu

Viimastel aastatel on plahvatuslikult kasvanud mikroühingute ja iseendale tööd andvate inimeste osakaal, kellest suur osa on hõivatud niinimetatud “tööampsumajanduses” (gig-economy). Just teenusmajanduse suur osakaal iseloomustab Briti majandust kõige paremini – kuigi tööstusrevolutsiooni hälliks loetakse just Inglismaad, on tööstuse reaalne panus tänaseks kahanenud 19 protsendini majanduse kogutoodangust, samas kui teenuste osakaal on kerkinud 80 protsendini kogu majandusest.