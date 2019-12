Johannes Hahn: miljardi euro küsimus

Läbirääkimised Euroopa Liidu seitsmeaastase eelarveraamistiku üle on jõudmas otsustavasse etappi. Eelarvearutelu ei ole lihtsalt mäng numbritega. Selle tulemus määrab kindlaks, mida Euroopa Liit suudab oma inimestele pakkuda, kirjutab Euroopa Komisjoni eelarve ja halduse volinik Johannes Hahn.

Johannes Hahn. Foto: G. Boulougouris

Komisjon esitas oma ettepanekud 2018. aasta mais, läbirääkimised algasid tänavu ning nüüd on eesistujariik Soome teinud kompromissettepaneku. Eelarve koostamine on kahtlemata keeruline ülesanne. Liikmesriikide seisukohad on väga erinevad – mõned nõuavad Brexitit silmas pidades püksirihma pingutamist, teised on kindlad, et on sektoreid, näiteks põllumajandus ja regionaalareng, mida tuleb ka edaspidi toetada. Paljud tõstatasid küsimuse, kas maksumaksja ikka saab parima, mida tema riigi panuse eest Euroopa Liidu eelarvesse on võimalik saada.