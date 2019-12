Neeme Korv: olla või mitte olla – see on küsimus

Lõppev aasta tõi Eesti poliitikasse virtuaalreaalsuse. Poliitikud – riigikogu liikmed, ministrid –, kes kõnelevad ja otsustavad, on füüsiliselt meiega, aga maailm, mida nad läbi oma prillide näevad, pole vana hea ilustatud või toodetud tegelikkus. Sellel pole meie tegelikkusega mingit pistmist, kuid tegudel endiselt on, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Üllar Saaremäe Hamletina. Foto: MTÜ Kell Kümme

Peaminister Jüri Ratas on oma avalikes vabandustes korduvalt põhjendanud, et minister ei esinda valitsuse seisukohta. Hästi, minister ei tee iga lausega ametlikke avaldusi valitsuse ja Eesti nimel, aga väita, et ministri suu läbi ei kõnele täitevvõim? Ratase virtuaalreaalsuses pole ministril avalikult suud lahti tehes valitsusliikme vastutust.