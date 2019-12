Diana Minumets: lõpetame mõttetu nõiajahi riigihangetes

Hankevaldkonnas kehtivat arusaama, et pakkumusse sattunud vigade parandamine on keelatud, tuleb muuta – seda kinnitas äsja ka riigikohus, kirjutab vandeadvokaat Diana Minumets.

Diana Minumets. Foto: Erakogu

Riigihanke ringkondades on levinud arvamus, et iga pisemgi viga pakkuja dokumentides peaks reeglina tooma kaasa eksinud pakkuja kõrvaldamise menetlusest. Näiteid, kus pakkuja on hankest välja arvatud mõne üldsõnalise kinnituse puudumise või lahtri märgistamata jätmise tõttu, esineb praktikas kahetsusväärselt palju.