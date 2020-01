Viive Aasma: Visit Estonia Helsingi õhuväravasse

Visit Estonia pood Helsingi lennujaamas oleks unikaalne idee tutvustamaks Eestit kui turismi sihtriiki, kauni looduse ja puhta toiduga e-riiki, meie loodustooteid, disaini ning looks ka ekspordivõimalusi, kirjutab väikeettevõtja Viive Aasma arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Viive Aasma. Foto: Andras Kralla

Aasia on väga kiiresti arenev turg ja paljud püüavad sellest kasu saada. Väike Eesti peab otsima enda toodete nii suurele turule tutvustamiseks nutikaid lahendusi. Üks võimalus on lõigata kasu põhjanaabrite tehtud tööst. Nimelt on Soome teadlikult kujundanud Helsingi lennujaama sõlmpunktiks (hub) Aasia turistide toomisel Euroopasse.