Argos Kracht: edu kui paradigma küsimus

Kui suudaksime vabaneda mineviku taagast, enda ohvriks pidamisest ja alaväärsuskompleksist, ning kutsuda esile paradigma muutuse, jõuaksime mitte ainult Euroopa, vaid maailma viie jõukama riigi sekka, uppudes rikkust suurendavatesse äriideedesse, kirjutab ettevõtja Argos Kracht arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Argos Kracht. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Kui ühiskonna majanduslik edu sõltuks vaid headest ideedest ja efektiivsusest, siis peaks Eesti olema majandusliku edukuse edetabelites märksa kõrgemal kohal. Meie kooliharidus, haldussuutlikkus, innovatiivsus, sõnavabadus ja paljud muud parameetrid on maailma absoluutses tipus, samas jääb meie rahvuslik koguprodukt elaniku kohta tipule mitu korda alla. Miks on see nii?