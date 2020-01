Aavo Kokk: saame litaka, aga mitte kohe

Tööstusbaromeeter on keeranud punasesse ja Eesti majanduskasv saab litaka, kui kindlasti mitte veel 2020. aastal, leiab Catella juht Aavo Kokk vastuses Äripäeva arvamusliidrite ja juhtide küsitlusele.

Aavo Kokk. Foto: Raul Mee

Esmalt on oluline see, et Eesti elanikkond jätkuvalt kasvab. Loomulik iive on natuke negatiivne, kuid samas kolib Eestisse endiset palju tööeas inimesi. Ukrainast ja Valgevenest tulevatest lihttöölistest ja nende peredest on Äripäev kirjutanud üsna palju.