Ülo Toomsalu: keeleinspektsioon surub peale küsitavat tõlget

Keeleinspektsioon nõuab, et hamburgerirestoran Hesburger tõlgiks eesti keelde sildid "Drive-in" ja ütleb, et see võiks olla "kaasamüük" või "sissesõidurestoran". Pole kuulnud, et keegi selliseid sõnu sellises kohas kasutaks, kirjutab Äripäeva toimetaja Ülo Toomsalu.

Kiirtoidurestoranide sildid Saksamaal Kölnis. Sakslasi inglise keel ei häiri. Foto: Christoph Hardt, Scanpix

Ma olen selle poolt, et ingliskeelsete siltide asemel oleksid eestikeelsed. Näiteks polegi enam märganud, et oleks kauplusi, mille nimi on Shop. Aga see eestikeelne sõna võiks juba olemas olla. Keeleinspektsioon ei peaks suruma peale sõnu, mida keegi ei kasuta, või peaksid need sõnad olema vähemalt sellised, millest kõik saavad ühtmoodi aru ja mis ei tekita segadust.