Eliisa Matsalu: Linnamäe võinuks uuesti kooli minna

Selle asemel, et viimasel minutil ohvrit mängida, oma apteegid töötajatele „üle anda“ ja riigilt kahjutasu nõuda, oleks Margus Linnamäe võinud juba viis aastat tagasi uuesti kooli minna, leiab Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Eliisa Matsalu. Foto: Andras Kralla

Nimelt oli suurärimehel Margus Linnamäel aega viis aastat, et ees ootava apteegireformiga kohaneda. Kokkusattumuslikult kulub proviisoriks õppimiseks täpselt viis aastat! Seda saab teha näiteks Tartu Ülikoolis ja sisseastumiseks on vaja esitada eesti keele ja matemaatika, keemia või bioloogia riigieksami tulemused. Kandideerimiseks on vaja saada kokku 66 punkti ja erialasse saab sisse paremuse järjekorras. Hariduse omandamisel poleks Linnamäel nüüd apteekidest väidetavad tühjad pihud jäänud, vaid oleks saanud paar magusamat apteeki endale jätta, nagu proviisoritele lubatud.