Linnamäe viskas valitsusele kinda

Apotheka apteek Balti jaamas Foto: Andras Kralla/Äripäev

Apteegiärimees Margus Linnamäe teatas reedel, et kavatseb oma apteegid proviisoritele anda ja riigilt kahju välja nõuda. Sotsiaalminister Tanel Kiik suhtus ähvardusse stoiliselt, Linnamäe suurim konkurent on aga äraootaval seisukohal.

Ravimituru suurtegija Magnumi omanik Margus Linnamäe lubas apteegireformi jõustumise korral riigile apteekide sundvõõrandamise eest kahjunõude esitada. Kas sellisel nõudel ka perspektiivi oleks, on esialgu ebaselge. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles Äripäevale, et õigus kohtusse pöörduda on igal ettevõtjal, kes näeb oma õiguste rikkumist.