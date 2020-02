Gregor Raudvere: vaba konkurents kirbul – tuld!

Energiapoliitika suunamuutus taastuvenergiale – õilsa eesmärgi nimel seljatatakse vaba turg ja konkurents, kirjutab tuuleparkide arendaja Raisner ASi nõukogu liige ja Adepte Energy OÜ juhatuse liige Gregor Raudvere.

Gregor Raudvere. Foto: Raul Mee

Eesti energiamajanduse arengukava (ENMAK) üks keskne eesmärk on tagada 2030. aastaks toimiv, vaba, toetusteta ja avatud elektriturg. Paraku näitab reaalsus, et riik, viies ellu Eesti energiapoliitikat ning suunates põhirõhu taastuvenergiale, teeb seda sisuliselt läbi Eesti Energia. Olgu öeldud, et kriitika ei lange mitte Eesti Energia üleminekule põlevkivilt taastuvenergiale – see on paratamatus. Probleemi tuum on fakt, et selle asemel, et luua avatud, ettevõtlust ja vaba turgu soosiv keskkond, püütakse vahendeid valimata tagada eelisseis Eesti Energiale. Sellist käsitlust kohtavad konkureerivad ettevõtted – nii müüjad kui ka tootjad – absoluutselt igal tasandil.