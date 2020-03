Mae Merusk: pääseme viirusest, aga imeme näppu?

Mae Merusk. Foto: erakogu

Iga inimene valib ise, kas ta reisib, aga paanika on küll liiast. Kas tõesti ostame poed tühjaks ja paneme end koju luku taha, kirjutab viimased tosin aastat Itaalias elav giid-reisijuht Mae Merusk.

Põhja-Itaalias, Trentino suusakeskustes sajab lund, inimesed suusatavad, käivad söömas, kohvikus, spaas. Kui televiisorit lahti ei teeks või internetist uudiseid ei loeks, ei saaks üldsegi aru, et midagi erakordset toimub. Paar päeva tagasi saatis siinne kohalik turismiamet reisikorraldajatele ringkirja, kus selgitas, et maakond ei ole "punases tsoonis" ning garanteeritakse kõik ettenähtud transporditeenused ja suusarajad. Ettevaatusabinõudena on ära jäetud suuremad rahvakogunemised, nagu karnevalid.