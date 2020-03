Riho Ever: tarbijate huvide ehk vaba konkurentsi kaitseks

Riho Ever. Foto: Andras Kralla

Konkurentsi tagamiseks võiks endise ELMO laadimistaristu maha müüa osade kaupa. Igal juhul ei tohi see võrk jääda Eesti Energia kätte, kirjutab Luku-Expert OÜ juhatuse liige Riho Ever.

"Ka aasta lõpus, kui see direktiiv saab Eestis üle võetud, ka siis on meil olemas lahendus, mis on korrektne (juriidiliselt on kõik korrektne), ja meile on loomulikult kõige tähtsam see, et meie kliendid saaksid kogu aeg laadida," vastas Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals konkurentsiameti soovi peale näha elektriautode laadimise turul vaba konkurentsi.