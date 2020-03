Jaanus Vogelberg: hea koht Bolti jaoks, kust alustada

Jaanus Vogelberg. Foto: Ivar Kuldver

Sõidujagamisfirma Bolt on alustanud sotsiaalmeediakampaaniat, kus nn soolisele palgalõhele viidates pakutakse naissoost klientidele veerandi jagu odavamat hinda, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Jaanus Vogelberg.

„Soovime tuleval naistepäeval antud olukorrale tähelepanu juhtida ja pakume kõigile naistele järgmiseks viieks märtsikuul tehtavaks sõiduks 25,6% soodustust,“ seisab Instagrami postituses. Bolt tunnistab, et see käik ei muuda küll maailma, aga on teadlikkuse suurendamiseks hea koht, kust alustada.