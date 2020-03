Andres Peets: teeme Tartust Põhjamaade Oxfordi

Eesti peaks tegema Tartu Ülikoolist võimalikult tugeva haridus- ja teaduskeskuse, kirjutab ettevõtja Andres Peets Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud artiklis.

Andres Peets külalisõpetajana GAGis. Foto: Erakogu

Teadmine, et meie digiedulugu ja PISA testide tulemused on meid hetketi viinud maailma meedia fookusesse, on meil kaela sirgeks ajanud. Kus on aga sellega kaasnevad hüved? Kus on järsult kasvanud huvi meie vastu ja sellega kaasnevad megainvesteeringud?