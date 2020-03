Janek Mäggi: koroona on business, show-business!

Foto: Raul Mee

Kipume nägema korraga ainult ühte probleemi ja teised vaiba alla lükkama, samas kui peaksime kogu ühiskonnana olema tasakaalus, kirjutab suhtekorraldusfirma Powerhouse omanik Janek Mäggi.

Parim aeg varade ümberjagamiseks tuli taas kord nagu rahe meeleoluküllasel suvepäeval. Ega raha pole maailmas ära põlenud ja seepärast enam kohvikusse või teatrikassase ei koli. Raha on alles, kuid inimeste ja firmade suhted rahaga on läbi raputatud. Kes lootis müüa lennukipileteid, kes hotellituba, mida homme enam müüa ei saa. Ostjad on sama õnnetud, mul on "Sipsik" vaatamata.