Eero Palm: juhid! Nüüd on vaja juhtida!

Eero Palm Foto: erakogu

Ettevõtete, meeskondade, perede või mis iganes muude struktuuride juhid määravad suuresti kursi, kuhu kogu keha järgi liigub, kirjutab arendusfirma Trendline juhatuse liige Eero Palm.

Tõenäoliselt mäletad mitmeid luuletusi suhteliselt varasest nooruspõlvest. Olgu see siis “belejet parus adinokii …” või midagi muud. Kuidas on võimalik, et sa neid ridu ikka veel mäletad? Sünapsite sillad sinu ajus on selle info korduvast ja korduvast kuulmisest ja kasutamisest võimsalt tugevnenud. Sarnaselt murule tallatud otseteega. Kui kasutad, siis kinnitub.