Piret Reiljan: valitsus väikelaste vanematele abikätt ei ulata

Foto: Raul Mee

Paljud lastesõimed ja -aiad on kinni või töötavad üksiku hädaolukorra valverühmaga, aga valitsus on otsustanud väikelaste vanemaid spetsiaalse hoolduslehe või muu meetmega eriolukorras mitte aidata, kirjutab Äripäeva uuriva toimetuse juht Piret Reiljan.

Sotsiaalministeeriumi sõnum on, et kui laps ja vanem on terved, aga lapsevanem ei soovi last lasteaeda või -hoidu viia, tasuks tööandjaga arutada võimalusi töökorralduse muutmiseks või kaugtööks. Kui lapsevanem ei soovi last lasteaeda või hoidu viia? Päriselt?