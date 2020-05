Kriisiaasta külvas uusi investoreid

Foto: Anti Veermaa

Rõõm on näha, et Eesti muutub klassikaliseks lääneriigiks ka sel viisil, et üha rohkem inimesi osaleb ettevõtluses aktsiaomanikena, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Swedbanki teatel on neil kasvanud väärtpaberikontode avamiste arv viiekordseks, mida on nii Äripäeval kui meie esiinvestor Toomasel hea meel näha, sest kus on isu, sinna tekib ka võimalusi.