Spikker poliitikutele: miljard on 20 000 korda suurem kui 50 000 eurot

Meelis Mandel. Foto: Raul Mee

Kas meie poliitikud ikka saavad aru, kui suurt raha nad kiirkorras nüüd laiali jagavad, küsib Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Ajal, mil me teised loodame, et tööpuudus ja majanduslangus sügisel põhjast läbi ei kuku, ja ootame hirmuvärinaga valitsuse viiruse teise laine reaktsioone, on valitsuserakonna poliitikutel käes unelmate aeg.