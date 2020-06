Koit Brinkmann: 50 000 eurot paneb erakondlase lolli juttu ajama

Koit Brinkmann. Foto: Andras Kralla

Muidu ontlik parteilane hakkab erakonna kahtlaste rahaasjade jutu peale närviliselt nihelema ja lõpuks keerutab end rumala jutuga ka sisse, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann.

Õhtune söögilaud pereringis. Perenaine valab veel kõigile teed ja ütleb veidi häbelikult, et räägiks nüüd selle 50 000 euro asja ka selgeks. Eksmees kandis mulle suure summa raha ja mis me sellega siis nüüd peale hakkame. Meil on ju kõik olemas – riided on seljas, katus on pea kohal ja paljukest siis inimesel ikka vaja on.