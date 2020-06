Investor Madis Müür: ühe langenud puu taga on vägagi elujõuline mets

Frank.ai õppetunnid ei ole vastuargument idudesse investeerimisele, hoopis vundament tulevasele edule, leiab investor Madis Müür. Foto: Rahakratt

Kaotasin Frank.ai investeeringuga ligi 30 000 eurot ja see on igati okei. Lihtne on kontekstist välja rebida, et nüüd ongi raha läinud ja kõik on jube halvasti, aga ühe langenud puu taga on vägagi elujõuline mets.

Raketibaasis on jätkuvalt tantsupidu, see kasvab siin, igal aastal. Lihtsalt peab endiselt hästi sihitud tegevusi tegema. Ma isegi ei pannud seda kaotust tähele, ei rahaliselt ega ka emotsionaalselt, sest portfell kasvas väga kiirelt kogu aja – tehnoloogiaettevõtted on parima tootlusega varaklass. Tänu tee peal tehtud vigadele ja saadud õppetundidele on tegelikult väga hästi läinud.