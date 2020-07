Teadlase hüpotees: koroonakriis tõstis elukvaliteeti

Etnoloog Aimar Ventsel. Foto: Erakogu

Koroonaviiruse pandeemia tõi paljudes sektorites ja ettevõtetes kaasa sissetulekute languse ning finantsprobleeme. Etnoloogiadoktor Aimar Ventsel kirjutab Äripäeva essees aga vastupidisest efektist – teatud juhtudel saame rääkida elukvaliteedi tõusust.

Koroonaviiruse põhjustatud karantiin on enamikul inimestel juba unustusse vajunud. Eestis on elu enam-vähem normaliseerunud ja kui poleks siin-seal silma torkavaid desinfitseerimisvahendite pudeleid või mõnda maski kandvat veidrikku, siis ei ütlekski, et kusagil on haigus lahti. Kirjutan neid ridu Lätis Riia–Kuldiga bussis istudes ja ega siingi ole näha erilisi koroonaviiruse piiranguid.