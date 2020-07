Liina Jents: kuidas peatada häbematud kopeerijad?

Liina Jents. Foto: Erakogu

Toll saab sekkuda ja intellektuaalomandi rikkumises kahtlustatavad kaubad kinni pidada, kui esitatakse vastav taotlus – seda saab teha nii, et meede rakendub kogu Euroopa Liidus, kirjutab vandeadvokaat Liina Jents.

Uue toote väljamõtlemise ja turule toomise taga on tavaliselt ettevõtja suur töö ja olulised investeeringud. Kui tegemist on väga hea tootega, mida saadab edu, siis võib olla üsna kindel, et õige pea leidub neid, kes proovivad seda toodet järele teha ja teise isiku eduloost kasu lõigata. On neid, kes jäljendavad vaid ideed, kuid kahjuks leidub tihti ka neid, kes lähevad liiga kaugele ning kopeeritakse nii toodet ennast, selle disaini, kaubamärke ja isegi tervet ärimudelit.