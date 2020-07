Ekspert: minister läheb põhiseaduse vastu

Õigusjumalanna Justitia. Foto: Andras Kralla

Seoses justiitsminister Raivo Aegi ametkonna kavandatud kohtute infosüsteemi põhimääruse muutmise eelnõuga palus Eesti Meediaettevõtete Liit eksperdi hinnangut. Äripäev avaldab Core Legali vandeadvokaadi Mari Männiko kommentaari.

Justiitsministri määrusega soovitakse piirata kohtute infosüsteemis kohtuistungite kohta avalikult kättesaadavat informatsiooni ning piirata avalikustamisele kuuluvate kohtuotsuste isikuandmelist avaldamist. Leian, et määrus on vastuolus kohtute seadusega, mis sisustab kohtute infosüsteemi eesmärgid, ning tsiviilkohtumenetluse (TsMS), halduskohtumenetluse (HkMS) ja kriminaalmenetluse seadustikuga (KrMS) (edaspidi koos nimetatud menetlusseadused), mis tagavad kohtuistungite aegade avalikustamise ühes menetlusosaliste andmetega (v.a juhul, kui menetlus on kuulutatud kinniseks).