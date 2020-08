Viljar Lubi: pingutame, et olla aastal 2035 keskmisest eurooplasest rikkam

Viljar Lubi. Foto: Liis Treimann

Eesti majandus on seni hästi edenenud, aga edasi on raskem ja seda mitte ainult praeguse majanduskriisi tõttu, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi.

Riigi seisukohalt viime me majanduses ellu "Ettevõtluse kasvustrateegias 2014–2020" sätestatud eesmärke. Tegemist on kogu Eesti majanduse keskse strateegiaga, kus pööratakse tähelepanu kolmele väljakutsele Eesti jõukuse kasvatamisel. Need on