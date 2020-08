Heigo Kaldra: rannailmade lõpus ootab suur määramatus

Heigo Kaldra. Foto: Meeli Küttim

Kriis pole tööandjate valikuvõimalusi parandanud, kirjutab Manpower OÜ tegevjuht Heigo Kaldra Äripäeva Infopanga tööhõiveagentuuride ja tööjõurendi III kvartali konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Nagu igal pool mujal, nii on ka personalivaldkonnas praegu infot vähe ja ebakindlust palju. Keegi ei tea, mida toovad sügis ja talv, kuigi need on kohe ukse ees. Ennustamine on tänamatum kui kunagi varem. Viirusest lahti rullunud piirangutest ja suures ulatuses ärielu seiskamisest on välja kasvanud majanduskriis, mille ulatus ja mõju on prognoosimatud – need sõltuvad nii viiruse edasistest „plaanidest” kogu maailmas kui ka riikide ja valitsuste reageerimisest toimuvale. Isegi kui Eestis suudetakse viiruse levik kontrolli all hoida ja ettevõtluse piirangud on leebed, mõjutab meie tööjõuturgu see, mis teistes riikides aset leiab.