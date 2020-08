Andres Kaljo: koroonakriis leevendas palgasurvet

Andres Kaljo. Foto: Erakogu

Eriolukorra ajal kannatasid Eesti IT-sektoris väikesed ettevõtted, suurtele oli kriisi mõju vähene, kirjutab ASi Helmes partner ja juhatuse liige Andres Kaljo Äripäeva Infopanga programmeerimise valdkonna III kvartali konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Esimese kvartali lõpus puhkenud koroonakriis on avaldanud suuremat mõju mitmetele väikese- ja keskmise suurusega IT-ettevõtetele, mille kliendiportfellid on vähem hajutatud, klientideks on sageli väiksemad ettevõtted ning projektid lühemaajalised. Kuigi riiklikud palgatoetused leevendasid raskustesse sattunud ettevõtete olukorda, pidid mitmed väiksemad ettevõtted töötasusid kärpima ja/või osa töötajatest koondama.