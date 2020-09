Analüüs: Eesti kaasaegseim tööstusharu taastub kiiresti

Foto: Indrek Susi

Koroonapandeemia avaldas metsa- ja puidutööstusele olulist mõju, kuid valdavalt tegutsevad sektoris hästi kapitaliseeritud ja kaasaegse tehnoloogiaga ettevõtted, mis on suutnud jätkata tegevust ilma suuremate tagasilöökideta, kirjutavad KPMG partner ja tegevjuht Andris Jegers ja KPMG Law´ partner Karin Kaup Äripäeva Infopanga puidutööstuse kvartaliraportile antud kommentaaris.

Paljud sektori ettevõtted on kriisist toibumas ning juhtide hinnangul toimub taastumine üsna kiiresti. Seda kinnitab ka asjaolu, et statistikaameti andmetel oli just metsa- ja puidusektor üks vähestest sektoritest, kus tööhõive kriisi kiuste hoopis kasvas.