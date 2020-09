Õdede liidu juht: tervishoiutöötajad ootavad palgatõusu

Anneli Kannus. Foto: Erakogu

Riigi panus tervishoiutöötajatesse on investeering – mida tervem on rahvas, seda kauem elavad inimesed tervelt, käivad tööl, tarbivad ja maksavad makse, kirjutab Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Majandus on hapras olekus ja kõik mõistavad selle põhjuseid. Uue pandeemialaine kartuses tundub, nagu seda ei saakski muuta. Teated masskoondamistest ja seega töötute arvu kasvust suurendavad nii töötukassa kui peagi ka tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi koormust. Ootus, et turism koos majutuse ja toitlustusega taastuks, on lähiaja vaates utoopia. Ettevõtjad ja eksperdid on öelnud, et mitmed sektorid muutuvad suuresti ning ilmselt ei taastu enam endisena.