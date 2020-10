Raivo Hein: lühike au, suur häbi, mäekõrgune raha

Raivo Hein. Foto: Andras Kralla

Meie väikses riigis käib totaalne hävitustöö. 30 aastaga loodul on käed ja pead otsast löödud. Sotsiaalsetel normidel pole tähendust. Igaühel on võimalik suust solki välja ajada sõnavabaduse sildi all. Solvamised, halvustamised, kurjus ja kadedus on muutunud normaalsuseks, kirjutab ettevõtja Raivo Hein Äripäeva essees.

Aasta tagasi kirjutasin Äripäeva arvamusrubriiki artikli „Nii need barbarid hävitasidki Rooma“. Tõdesin tookord, et inimesed, kes hävitasid Rooma, tõid endaga kaasa vaid hävingut, pimedust ja terrorit. Sissejuhatuses kirjutasin umbes nii: ajaloolased on nimetanud Rooma langemise järgset perioodi „süngeks ajastuks“.