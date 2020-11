Marek Jürgenson: vajame tootlust, mitte nöörivat rahapumpa

Marek Jürgenson. Foto: Erakogu

Kui teise pensionisambasse kogutud 5 miljardist võetakse välja kuni viiendik, nagu näitavad küsitlused, pole see mingi katastroof; vabadus oma säästude üle otsustada kaalub kõik üles, kirjutab riigikogu liige Marek Jürgenson (Keskerakond).

Riigikohus on tunnistanud pensioni teise samba reformi põhiseaduspäraseks. Järgmisest aastast tekib pensionikogujatel esimest korda 20 aasta jooksul valikuvabadus, mida oma kogutud rahaga teha. Toetan lausa kahe käega seda otsustamise vabadust, mis pärast eelmise nädala riigikohtu otsust pensionikogujatel avaneb. Pensionile minejatel ning ka alles kogumist alustajatel on põhjust üle hulga aja mõelda, kas jätkata kogumist (ja kuidas), katkestada või lõpetada. See suund, mida varem määrasid ette pensionifondid ja kindlustajad, lõpeb nüüd ära.